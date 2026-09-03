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Kocaeli'nde gardaşlık buluşması Sivas'ın kültürünü ve lezzetlerini sergileyecek

6 Eylül'de Kocaeli'de yapılacak 5. Gardaşlık Buluşması'nda Sivas'ın mutfağı, el ürünleri ve müzikleri tanıtılacak; kan bağışı ve çekilişler de olacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kocaeli'nde gardaşlık buluşması Sivas'ın kültürünü ve lezzetlerini sergileyecek

etkinlik programı:

Kocaeli Sivaslılar Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Gardaşlık Buluşması, Türkiye'nin dört bir yanındaki Sivaslıları 6 Eylül Pazar günü Kocaeli'de bir araya getirecek. Etkinlik, 6 Eylül Pazar günü saat 10.00'da başlayıp akşam 23.00'e kadar sürecek. Dernek Başkanı Kadir Zortaş ve yönetiminin aylardır süren hazırlıkları sonucu planlanan program, Sivas kültürünü yaşatmayı ve bölge halkını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Organizatörler, buluşmanın hem Sivaslıların bir araya gelmesi hem de Kocaeli halkına Sivas kültürünü tanıtma fırsatı sunduğunu vurguluyor. Etkinlik açık alanda, ziyaretçilerin kolayca ulaşabileceği şekilde düzenlenecek.

sivas mutfağı ve yöresel ürünler:

Gardaşlık Buluşması'nda Sivas'ın zengin mutfağı ön plana çıkacak. Ziyaretçilere Sivas köftesi, madımak çorbası ve ayran aşı çorbası gibi yöresel lezzetler sunulacak. Ayrıca etkinlik alanında pastırma, sucuk, madımak, bal, turşu ve tereyağı gibi ürünlerin satışına yer verilecek; lokma tatlısı ikramı yapılacak.

Yöresel ürün stantları, hem geleneksel tatları deneyimlemek isteyenlere hem de ürünleri satın almak isteyenlere hizmet verecek. Satış ve ikram düzeninin gün boyu sürmesi planlanıyor.

kültür, müzik ve sosyal sorumluluk:

Gün boyunca sürecek kültürel etkinlikler ve sahne programıyla Sivas'ın gelenekleri görünür kılınacak. Müzik programında Grup Çinko, Nurettin Bay ve Tülay Maciran sahne alacak; konserler ve gösteriler etkinliğe renk katacak.

Buluşma aynı zamanda sosyal sorumluluk etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Etkinlik alanında Türk Kızılay için kan bağışı kampanyası düzenlenecek ve katılımcılar isteğe bağlı olarak bağışta bulunabilecek. Bunun yanında ziyaretçilere yönelik hediye çekilişleri yapılacak.

Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş ve yönetimi, 6 Eylül'deki 5. Gardaşlık Buluşması'na tüm Sivaslıları ve Kocaeli halkını davet etti; organizasyonun hem kültürel dayanışmayı güçlendirmesi hem de yöresel mirası tanıtması hedefleniyor.

KOCAELİ’DE DÜZENLENECEK 5. GARDAŞLIK BULUŞMASI, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAKİ SİVASLILARI BİR...

KOCAELİ’DE DÜZENLENECEK 5. GARDAŞLIK BULUŞMASI, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAKİ SİVASLILARI BİR ARAYA GETİRECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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