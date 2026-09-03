Darıca'da gönül birliği: çocuklar ve aileler için gün boyu şenlik

Gönül Birliği Aile Festivali Darıca'da düzenleniyor

Darıca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gönül Birliği Aile Festivali, 4 Eylül Cuma günü Millet Bahçesi B Otoparkı Lunapark yanında gerçekleşecek. Festivalde çocuklar ve aileler için gün boyu sürecek etkinlikler planlandı; eğlenceler saat 16.30'da başlayacak, final ise akşam düzenlenecek konserle yapılacak.

gün boyunca sürecek etkinlikler:

Programda Volkan Abi ile Çocuk Şarkıları, John Klor ve akrobasi gösterisi, Bubble House ve şişme oyun parkları ile hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik el sanatları atölyeleri yer alacak. Ayrıca Transformers robotlar, dev kuklalar ve palyaçolar, 360 derece selfie alanı, çeşitli yarışmalar ve sürpriz etkinlikler gün boyunca ziyaretçilere sunulacak. Etkinliklerle dolu günün sonunda sahne alacak olan Yahya Deniz konseri saat 20.00'de başlayacak.

başkan bıyık'ın daveti ve vurgusu:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ailelerin birlikte vakit geçirmesinin ve çocukların güzel hatıralar biriktirmesinin önemine dikkat çekerek tüm Darıcalıları festivale davet etti. Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca bizim büyük ailemiz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin mutluluğu bizim için her şeyden kıymetli. Gönül Birliği Aile Festivali ile çocuklarımızın doyasıya eğleneceği, anne babalarımızın sevdikleriyle güzel vakit geçireceği unutulmaz bir gün hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi aileleri ve sevdikleriyle birlikte festivalimize bekliyoruz. Gelin, Darıca’da gönüller bir olsun, mutluluğumuzu hep birlikte paylaşalım" dedi.

Festival, her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle ailelerin bir arada kaliteli zaman geçirmesini hedefliyor. Organizasyonun açık alan ve oyun odaklı programı, çocukların katılımına uygun gösteriler ve atölyelerle dolu bir akşam sunmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler belirtilen saatte alanda olmaya ve programı takip etmeye davet edildi.

DARICA’DA ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN GÜN BOYU EĞLENCELİ ETKİNLİKLERİN DÜZENLENECEĞİ FESTİVALDE, ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER VE YARIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK. PROGRAM, AKŞAM SAATLERİNDE DÜZENLENECEK KONSERLE SONA ERECEK.