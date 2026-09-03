Erciyes ve KAYSO’dan sanayi odaklı lisansüstü eğitim iş birliği

Protokol töreni ve katılımcılar:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) arasında imzalanan "Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü" Sanayi Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle hayata geçirildi. Törene ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ERÜ enstitü müdürleri ile Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Rektörün değerlendirmesi:

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite-sanayi iş birliğinin ve lisansüstü eğitimin önemine vurgu yaptı. Altun, konuşmasında şunları kaydetti:

"İmzaladığımız iş birliği protokolü Erciyes Üniversitesi olarak Sanayi Odamızla birlikte lisansüstü iş birliği ve üniversite sanayi iş birliği süreçleri açısından son derece önemli. Çünkü sanayiden lisansüstü çalışmalar için üniversitemizde yer alan mühendislerin sanayimiz ile sanayideki problemlere yönelik tez konularını belirlerken buna odak olarak gidecek olmamız önemli. Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Büyüksimitci’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

KAYSO başkanının görüşleri:

Mehmet Büyüksimitci ise Kayseri sanayisinin sürekli rekabet içinde olduğunu belirterek, ERÜ’ye ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a verilen destekler için teşekkür etti. Büyüksimitci, sanayicilerin lisansüstü çalışmalara katılımının Kayseri sanayisi açısından taşıdığı önemi vurguladı ve ERÜ ile koordineli çalışmaların süreceğini söyledi.

Protokolün kapsamı ve hedefleri:

Protokol kapsamında, KAYSO personeli ile odaya kayıtlı üye firmaların çalışanları ERÜ’nün sunduğu lisansüstü eğitimlerden yararlandırılacak. Anlaşma, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine imkân sağlamayı hedefliyor.

Bu çerçevede, sanayideki gerçek problemlere yönelik tez ve projelerin belirlenmesiyle, lisansüstü çalışmaların uygulama odaklı ve sektöre yön veren nitelikte olması amaçlanıyor. Protokolün uygulanmasıyla hem akademik çalışmaların sanayiye yakınsaması hem de firmaların ihtiyaç duyduğu uzmanlığa ulaşılması bekleniyor.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fatih Altun ile Mehmet Büyüksimitci protokole imza attı ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde çeşitli eğitim etkinlikleri ve ortak projelerle somutlaştırılacağı belirtildi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) İLE KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) ARASINDA ‘LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ’ İMZALANDI.