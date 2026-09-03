Geniz eti büyümesi çocukların yüz, diş ve boy gelişimini etkileyebilir

Geniz eti çocuklarda sadece nefes sorunu değil:

Op. Dr. Bekir Oksay (Özel Ümit Hastanesi KBB Uzmanı) çocuklarda geniz eti büyümesinin yalnızca nefes alma ve horlama problemi olmadığını, uzun süre devam eden durumun boy gelişiminden yüz ve diş yapısına kadar uzanan olumsuzluklara yol açabileceğini söylüyor. Özellikle burundan yeterince nefes alamayan ve gece kaliteli uyuyamayan çocuklarda çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Yüz ve diş gelişimi:

Oksay, geniz eti büyük olan çocuklarda ilerleyen yaşlarda diş yapısında ve dişlerin kapanışında bozuklukların görülebildiğini belirtiyor. Bu değişimler özellikle 7-10 yaş döneminde daha belirgin hale gelebiliyor ve bazı çocuklar ilerleyen dönemde ortodonti tedavisine ihtiyaç duyabiliyor.

Ağızdan nefes alma ve ağız sağlığı:

Burun tıkanıklığı nedeniyle sürekli ağızdan nefes almak, tükürüğün kurumasına yol açarak tükürüğün bakterilere karşı koruyucu etkisini azaltabiliyor. Oksay, bu durumun ağızdaki bakterilerin çoğalmasına ve dolayısıyla dental çürük riskinin artmasına neden olabileceğini vurguluyor.

Uyku bozukluğu ve fiziksel büyüme:

Geniz eti büyümesi gece boyunca rahat nefes almayı engellediğinde çocukların derin ve kaliteli uykuya geçişi zorlaşıyor. Oksay'a göre, derin uyku dönemlerinin azalması büyüme hormonunun yeterince salgılanmamasına yol açarak boy ve vücut gelişimi üzerinde olumsuz etkilere sebep olabiliyor.

Tanı ve ameliyat kararı:

Geniz etinin büyüklüğünün değerlendirilmesinde iki temel yöntem kullanılıyor. İlk yöntem yan kafa grafisi ile geniz bölgesindeki hava yolunun yeterli olup olmadığı görüntüleniyor. Diğer yöntem ise endoskopik muayene; ince endoskoplarla burundan girilerek geniz etinin hava yolunu ne ölçüde kapattığı doğrudan görülebiliyor.

Geniz etinin ileri derecede büyüdüğü ve hava yolunu ciddi şekilde kapattığı tespit edildiğinde çocuklar ameliyat sürecine alınabiliyor. Oksay, tedavi kararının yapılan muayene ve değerlendirmeler sonucunda verildiğini belirtiyor.

ÖZEL ÜMİT HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI OP. DR. BEKİR OKSAY