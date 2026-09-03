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Niksar'da organize baskın: 19 adreste silah ve kaçak alkol ele geçirildi

Niksar'da jandarma 19 adrese baskın düzenleyip 14 kişiyi gözaltına aldı; ruhsatsız silah, mühimmat ve 27 litre kaçak alkol ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niksar'da organize baskın: 19 adreste silah ve kaçak alkol ele geçirildi

Niksar'da jandarma 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 14 şüpheliyi takibe aldı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından Niksar ilçesindeki 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 6 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca ve 14 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Ayrıca bin 294 tabanca mermisi, 21 tabanca şarjörü, 350 av tüfeği kartuşu, 3 kilogram barut ile 3 fişek doldurma aparatı ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 6 kama ve 3 çakı da bulundu.

Operasyon kapsamında 4 sikke ile 27 litre kaçak alkol de ele geçirildi.

soruşturma ve adli işlem:

Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı; soruşturma devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER.

ELE GEÇİRİLENLER.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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