Elden çıkan yemeniler Kilis'te nesil uzatıyor

Kilis'te yüzyıllardır süregelen yemenicilik, kentteki yaşlı ustaların ellerinde hayat buluyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan yemeniler, günümüzde makineleşmeye direnerek üretimini sürdürüyor ve hem kullanım hem de kültürel bir miras olarak önemini koruyor.

usta işinin incelikleri:

Ahmet Özuslu, yaklaşık 45 yıldır yürüttüğü yemeniciliği baba mesleği olarak sürdürdüğünü, tüm incelikleri babasından öğrendiğini belirtiyor. Özuslu, mesleğin en zor yanının makineleşmenin yokluğu olduğunu vurguluyor; üretimin büyük ölçüde el emeğine dayandığını ve bunun disiplin gerektirdiğini söylüyor. "Usta, sandalyesinden kalkmadan vaktini boşa harcamadan sürekli bu işle uğraşacak" sözleriyle işin süreklilik ve dikkat istediğini anlatıyor. Usta ayrıca sabır, sebat ve kanaatın bu işte öne çıkan erdemler olduğunu ifade ediyor.

Yemeniler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan derilerinden yapılıyor; özellikle yaz aylarında tercih edilen bu ürünlerin ortalama 6 aylık bir giyme süresi bulunuyor. Özuslu, "Bu mevsimlik giyilen bir ürün. Yazın kazandığımızı biriktiriyoruz, kışın da yavaş yavaş harcamaya çalışıyoruz" diyerek üretimin mevsimselliğine değiniyor.

gelecek kaygısı:

Adil Özuslu ise yaklaşık 60 yıldır mesleğin içinde olan, 79 yaşındaki bir diğer usta. Adil Usta, mesleğin genç kuşaklara aktarılmasında sıkıntı yaşandığını ifade ediyor: "Mesleği maalesef öğrenen yok" diyor. Usta, kendi emeğinin, işi verenin, devletin ve ürünü giyenin karşılıklı bir fayda ilişkisi oluşturduğunu vurgulayarak bu tür zanaatlerin toplum için önemine dikkat çekiyor.

Kilis'teki yemenicilik, teknik ve malzeme açısından geleneksel çizgisini korurken, usta-çırak ilişkisi