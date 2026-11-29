ilk yarıda özet:

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çorum FK ile Kocaelispor arasında Çorum Şehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü penaltıdan geldi.

maçtan dakikalar:

14. dakikada hakem Erdem Mertoğlu, VAR uyarısı üzerine kenara çıkarak Çorum ceza sahasındaki pozisyonu tekrar izledi. Mertoğlu, ceza sahası içinde Serdar Saatçı'nın Mahamadou Susoho'ya müdahalesi nedeniyle penaltı kararı verdi. 16. dakikada penaltıyı kullanan Daniel Agyei, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı.

İlk yarı boyunca iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken oyunun bu erken kırılma anı skorun belirlenmesine yol açtı. 35. dakikada Kocaelispor'da Daniel Agyei, 37. dakikada ise Çorum FK'da Cengiz Ünder yerini sırasıyla Metehan Altunbaş ve Fredy'ye bıraktı.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Çavuş, Mert Bulut

Çorum FK: Marcos Felipe, Alexandre Panetra, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçı, Andrei Borza, Cengiz Ünder (Fredy dk. 37), Ylber Ramadani, Ermin Mahmic, Mohammed Diomande, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez. Yedekler: Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Erhan Erentürk, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut, Atakan Akkaynak, Ahmed Ildız. Teknik direktör: Burak Yılmaz.

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Matej Maglica, Anfernee Dijksteel, Rigoberto Rivas, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Mahamadou Susoho, Gonçalo Sousa, Makana Baku, Daniel Agyei (Metehan Altunbaş dk. 35). Yedekler: Muharrem Cihan, Banhie Zoukrou, Emir Ortakaya, Tobias Gulliksen, Bruno Petkovic, Onurcan Piri, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Florian Aye. Teknik direktör: Selçuk İnan.

kartlar ve öne çıkan isimler:

İlk yarıda görülen sarı kartlar Mohammed Diomande (Çorum FK) ve Gonçalo Sousa (Kocaelispor) lehineydi. Maçın öne çıkan anı, VAR incelemesi sonrası verilen penaltı ve Daniel Agyei'nin golü oldu.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA ÇORUM FK, SAHASINDA KOCAELİSPOR’U AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI KOCAELİSPOR’UN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.