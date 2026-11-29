YayTanSay'ta kutlama: dünya ikincisi Sevim Nur Türkmen'e pastalı sürpriz

Para TaeKwonDo'da elde ettiği başarıyla ülkeyi gururlandıran Sevim Nur Türkmen, kulübü YayTanSay tarafından törensel bir karşılama ile onurlandırıldı. Spor salonunda alkışlar eşliğinde pasta kesildi ve milli sporcuya tebrikler sunuldu.

Karşılama töreni:

YayTanSay kulüp başkanı Yavuz Sayan, antrenörler Arzu Tan Sayan ve Yunus Emre Sayan ile sporcular, Muji'de düzenlenen şampiyonadan dönen Sevim Nur'ü coşkuyla karşıladı. Tören spor salonunda gerçekleştirildi; katılımcılar kısa konuşmalar yaptı, fotoğraf çekildi ve birlikte pasta kesildi.

Milli başarı:

Sevim Nur Türkmen, Kore'nin Muji kentinde düzenlenen Dünya TaeKwonDo Paralimpik şampiyonasında K41 dalında 47 kilo kategorisinde dünya ikincisi oldu. Kulüp ve teknik ekip, bu başarıyı hem sporcunun hem de kulübün ortak emeğinin sonucu olarak değerlendirdi.

Başkanın sözleri:

YayTanSay Kulüp Başkanı Yavuz Sayan, törende milli sporcuya duygularını şu sözlerle aktardı: "Sen, bizim gururumuzsun ve gönlümüzün şampiyonusun. Daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor ve destekliyoruz". Kulüp yetkilileri, sporcunun hazırlık sürecine ve gelecek hedeflerine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

TAEKWONDO’DA DÜNYA İKİNCİSİ OLAN SEVİM NUR TÜRKMEN, ALKIŞLARLA PASTA KESİLEREK KARŞILANDI.