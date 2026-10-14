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Kocagöz’ün Çankaya’ya 15 milyon TL’lik yol ve sosyal tesis müjdesi

Mesut Kocagöz, Çankaya Mahallesi'nde 19.700 m² alanda 15 milyon TL'lik sıcak asfalt çalışmalarını inceledi; kreş ve sosyal tesisler yakında açılacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocagöz’ün Çankaya’ya 15 milyon TL’lik yol ve sosyal tesis müjdesi

Kepez Belediyesi'nin Çankaya'daki asfalt çalışması sürüyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Mimar Turgut Cansever Caddesi ile Ali Uyaroğlu Caddesi'nde yürütülen sıcak asfalt uygulamalarını yerinde inceledi. Belediye bürokratları ve mahalle muhtarı Veli Sarının eşlik ettiği incelemede, projenin toplam 19 bin 700 metrekarelik alanda gerçekleştirildiği ve yatırımın 15 milyon TL tutarında olduğu açıklandı.

çalışmanın kapsamı ve teknik detaylar:

Kepez Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım konforunu artırma hedefiyle Çankaya Mahallesi'nde toplam 1.850 metre uzunluğunda yolun sıcak asfaltla kaplanacağını duyurdu. Bu kapsamda Mimar Turgut Cansever Caddesi'nin 10 metre genişliğindeki ve 1.250 metrelik bölümü ile Ali Uyaroğlu Caddesi'nin 12 metre genişliğindeki ve 600 metrelik bölümü yenileniyor. Çalışmalarda toplam 4 bin 750 ton sıcak asfalt kullanılması planlanıyor.

Başkan Kocagöz, projenin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatıldığını vurguladı ve bölgedeki talepler ile vatandaş beklentilerinin dikkate alındığını belirtti. Kocagöz, 'Bu bölge artık oldukça kalabalık bir yoldu. Bugüne kadar beklememizin nedeni, bölgede devam eden altyapı çalışmalarının bulunmasıydı. Şükürler olsun, onları da tamamladık. Muhtarımızın talebi ve vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda hemen çalışmalara başladık. Buradaki iki yolu da komple yapıyoruz. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Toplam 19 bin ile 20 bin metrekare arasında asfalt alanımız var. Buraya 15 milyon liralık asfalt yatırımı yapıyoruz. Çankaya Mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.' şeklinde konuştu.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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