KBÜ'lü ekip e-atık çözümü 'E-0' ile İzmir ideathonunda birinci oldu

KBÜ'lü ekip 'E-0' projesiyle İzmir etabını kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen COP31 Gençlik İklim Ideathonunun İzmir etabında, Karabük Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği 'E-0' projesi birinciliğe layık görüldü. Etkinlikte gençler, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik uygulanabilir fikirler geliştirmek üzere bir araya geldi.

proje ve teknik yaklaşım:

KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Melike Zeren Kara ile ekip arkadaşları İbrahim Furkan Güreli, Mustafa Başak, Halime Köroğlu ve Hümeyra Deniz tarafından geliştirilen 'E-0', elektronik atıkların çevreye verdiği zararı azaltmayı hedefliyor. Proje, elektronik atıkların akıllı sensör ve veri tabanlı bir yaklaşım kullanılarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırılmasını öngören dijital bir model sunuyor.

ideathon süreci ve temalar:

Organizasyonun İzmir etabında katılımcılar beşer kişilik gruplar halinde çalıştı; eğitimler, takım çalışmaları ve yapay zeka ile ileri teknoloji araçlarından yararlanıldı. Yarışmada yeşil beceriler ve iklim okuryazarlığı, gençlik katılımı ve iklim liderliği, iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık, hava kirliliği, orman yangınları, kuraklık, su stresi, tarım ve gıda güvenliği, yenilenebilir enerji, karbon ayak izinin azaltılması ve çevre dostu spor tesisleri gibi geniş bir konu yelpazesi ele alındı.

Jüri değerlendirmesinde 'E-0' projesi, elektronik atık yönetimine getirdiği dijital ve sürdürülebilir çözüm önerisi nedeniyle birincilik ödülüne değer bulundu. Proje, hem çevresel etkiyi azaltma hem de ekonomiye geri kazanım sağlama hedefleriyle öne çıktı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN COP31 GENÇLİK İKLİM IDEATHONU’NUN İZMİR ETABINDA, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ÖĞRENCİSİ MELİKE ZEREN KARA’NIN YER ALDIĞI TAKIM, ELEKTRONİK ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK "E-0" PROJESİYLE BİRİNCİ OLDU.