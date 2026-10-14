Konya'dan üreticilere uzun soluklu Macar Fiği desteği: 1 milyon 214 bin kg'ye ulaştı

desteklerin kapsamı:

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla sürdürülen tarımsal desteklerle çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Belediye tarafından hibe ile dağıtılan Macar Fiği tohumları, bölgedeki hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacını karşılamada önemli rol oynuyor.

Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu hatırlatarak desteklerin titizlikle sürdüğünü vurguladı. Başkan Altay, "Bitkisel ve hayvansal üretimin artmasına katkı sağlamak amacıyla 2021 yılından bu yana üreticilerimize hibe destekli 1 milyon 214 bin kilogram Macar Fiği tohumu verdik. 2026-2027 üretim sezonu için ise daha önce başvuruları alınan hak sahibi üreticilerimize yüzde 75 hibe desteğiyle 134 bin kilogram Macar Fiği tohumu desteğinde bulunduk. Proje kapsamında hem verimli hayvancılığı destekliyor hem de besicilerimizin girdi maliyetlerini düşürüyoruz. Üreticilerimizin kendi kaba yemlerini üretmeleri için desteklerimize devam edeceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin ve besicimizin her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.

sahadaki uygulama ve etkileri:

Destekleme programı kapsamında sertifikalı tohum dağıtımı ile birlikte sahada teknik rehberlik de sağlanıyor. Ziraat mühendisleri aracılığıyla yürütülen teknik destek, ekimden hasada kadar üreticilere yol gösteriyor ve uygulama verimliliğini artırıyor.

Çiftçiler, verilen destek sayesinde kaba yem maliyetlerinde düşüş ve hayvansal üretimde artış beklentisi olduğunu belirtiyor; programdan faydalanan üreticiler Başkan Altay'a teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hibe modelinin, hem tarımsal üretimi hem de hayvancılığın sürdürülebilirliğini güçlendirdiği öne çıkıyor.

Belediye yetkilileri, programın bölgedeki kaba yem açığını azaltma ve üreticinin maliyet yükünü hafifletme hedefiyle 2021'den itibaren devam edeceğini, ihtiyaç duyulan alanlarda desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL KALKINMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN GİRDİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ TARIMSAL DESTEKLERLE ÇİFTÇİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR.