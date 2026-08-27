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Fatih'te dönüşüm sahasında kesim kıvılcımı yangın çıkardı

Fatih'te yıkılacak binada oksijen tüpüyle yapılan kesim sırasında çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı; itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:18

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fatih'te dönüşüm sahasında kesim kıvılcımı yangın çıkardı

Fatih'te yıkılacak binada çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak bir binada, saat 12.30 sıralarında yapılan kesim çalışması sırasında kıvılcımların alevlenmesiyle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

yangının çıkış nedeni ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, çalışmayı yapan işçi oksijen tüpüyle malzeme kesimi yaptığı sırada kıvılcımlar yükseldi. Kıvılcımların büyümesiyle binadan yoğun dumanlar yükseldi ve çevredeki işçiler ile esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

tanıkların ifadeleri ve can kaybı:

Olay yerindeki esnaflardan Yaşar Öztemur, 'Çaycı dükkana çay getirirken dışarıdan dumanlar çıktığını söyledi. Dışarı çıktığımızda binanın camından duman yükseldiğini gördük. İtfaiye 5-10 dakika içinde geldi, müdahale ettiler. Biz ateşi görmedik, sadece dumanları gördük; yangın binanın iç kısmından çıkmıştı' dedi. Yetkililer yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

Olayda kullanılan ekipman (oksijen tüpü) ve yangının saat 12.30 civarında başlaması gibi ayrıntılar teyit edildi. Bölgedeki çalışmaların güvenlik önlemleri çerçevesinde sürdürülüp sürdürülmediğine ilişkin bilgiler, yetkililerin değerlendirmesine bırakıldı.

İSTANBUL FATİH’TE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKILACAK BİNADA OKSİJEN TÜPÜYLE YAPILAN KESİM...

İSTANBUL FATİH’TE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKILACAK BİNADA OKSİJEN TÜPÜYLE YAPILAN KESİM SIRASINDA ÇIKAN KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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