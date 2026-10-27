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Kocasinan'da karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 19 yaşındaki üniversite öğrencisi A.E. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocasinan'da karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Kocasinan'da karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir üniversite öğrencisi ağır yaralandı. Olay, Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde yaşandı.

Kaza ve müdahale:

Alınan bilgiye göre, sürücü S.T. (32) idaresindeki 38 BU 308 plakalı otomobil, caddeden karşıya geçmeye çalışan A.E. (19) adlı üniversite öğrencisine çarptı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi stabilize ettikten sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgiye göre, A.E.'nin hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma ve işlemler:

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve inceleme başlattı. Sürücü S.T. ekiplerce gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kolluk birimleri kazının nedenini belirlemeye yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Olayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından yapılacak teknik inceleme ve güvenlik kamerası kayıtlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için yaya ve sürücü dikkatinin artmasının önemine dikkat çekiyor. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiği ve soruşturmanın süreceği bildirildi.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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