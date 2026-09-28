Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,6931 -0,09%
Bist 12.596,40 -2,35%
Altın Gram 6.533,09 -3,99%
EUR/USD 1,1368 -0,23%
Brent Petrol 99,99 +2,62%
--°

Kocasinan'ın kurucusuna veda: Ali İhsan Alçı son yolculuğuna uğurlandı

Kocasinan'ın kurucu başkanı Ali İhsan Alçı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde ameliyat sonrası hayatını kaybetti; cenazesi Hulusi Akar Camii'nde toprağa verildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kocasinan'ın kurucusuna veda: Ali İhsan Alçı son yolculuğuna uğurlandı

Ali İhsan Alçı için son görev

Ali İhsan Alçı, Kocasinan ilçesinin kurucu belediye başkanı olarak tanınan bir isimdi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Alçı, geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Vefatı kamuoyunda üzüntüyle karşılandı ve yakınları, mesai arkadaşları ile vatandaşlar son yolculuğunda onu uğurladı.

cenaze töreni ve defin:

Cenaze namazı Hulusi Akar Camii'nde, öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Alçı'nın cenazesi toprağa verildi. Sağlık durumu ve ameliyat süreciyle ilgili bilgiler tedavi gördüğü kurum tarafından açıklandı.

törene katılan isimler:

Törene; Aşkın Genç (Kayseri Milletvekili), Memduh Büyükkılıç (Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı), Ahmet Çolakbayraktar (Kocasinan Belediye Başkanı), Mustafa Palancıoğlu (Melikgazi Belediye Başkanı), eski belediye başkanları, Alçı'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HAYATINI KAYBEDEN KOCASİNAN İLÇESİNİN KURUCU BELEDİYE BAŞKANI ALİ İHSAN ALÇI, SON YOLCULUĞUNA...

HAYATINI KAYBEDEN KOCASİNAN İLÇESİNİN KURUCU BELEDİYE BAŞKANI ALİ İHSAN ALÇI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Memleketinde uğurlanan 24 yaşındaki uzman çavuş toprağa verildi
images

Milletvekili Mehmet Emin Öz'ün ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
images

Sıfır atık için Muğla'da proje adımları: vakıf başkanı valiyi bilgilendirdi
images

Ayvalık kentin beşinci büyük ilçesi oldu: nüfus 75 bin 815

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mardin'de sporla buluşma: gençlere altyapı ve destek vurgusu

Yenihan'da minibüs ile tırın çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi