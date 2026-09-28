Kocasinan'ın kurucusuna veda: Ali İhsan Alçı son yolculuğuna uğurlandı

Ali İhsan Alçı için son görev

Ali İhsan Alçı, Kocasinan ilçesinin kurucu belediye başkanı olarak tanınan bir isimdi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Alçı, geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Vefatı kamuoyunda üzüntüyle karşılandı ve yakınları, mesai arkadaşları ile vatandaşlar son yolculuğunda onu uğurladı.

cenaze töreni ve defin:

Cenaze namazı Hulusi Akar Camii'nde, öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Alçı'nın cenazesi toprağa verildi. Sağlık durumu ve ameliyat süreciyle ilgili bilgiler tedavi gördüğü kurum tarafından açıklandı.

törene katılan isimler:

Törene; Aşkın Genç (Kayseri Milletvekili), Memduh Büyükkılıç (Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı), Ahmet Çolakbayraktar (Kocasinan Belediye Başkanı), Mustafa Palancıoğlu (Melikgazi Belediye Başkanı), eski belediye başkanları, Alçı'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HAYATINI KAYBEDEN KOCASİNAN İLÇESİNİN KURUCU BELEDİYE BAŞKANI ALİ İHSAN ALÇI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.