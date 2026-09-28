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Komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi, yargılama devam edecek

Komedyen Deniz Göktaş, 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suçu ve suçluyu övme' iddialarıyla ilgili tahliye edildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi, yargılama devam edecek

Mahkeme kararı:

Hakim karşısına çıkan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen dava kapsamında mahkeme, şüphelinin tahliyesine karar verdi.

Karar duruşmada açıklandı; yargılama sürecinin devam edeceği bildirildi.

Suçlamaların kapsamı:

Göktaş'a yöneltilen suçlamalar arasında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Suçu ve suçluyu övme' yer alıyor.

Sanığın duruşmadaki savunmaları ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar mahkemece sürdürülecek.

&quot;Cumhurbaşkanına hakaret&quot;, &quot;Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama&quot; ile &quot;Suçu ve suçluyu...

"Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından hakim karşısına çıkan komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye edilmesine karar verildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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