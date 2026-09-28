Şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu; Hindistan ve Nepal'de 70 kişi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında yetkililer, Hindistan'da 56, Nepal'de 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaylarla ilgili olarak toplam 11 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan'da etkiler:

Can kayıplarının ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde yoğunlaştığı belirtilirken, eyalet yetkilileri 46 kişinin yaralandığını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde binden fazla evin hasar gördüğünü bildirdi. Eyalet genelinde okullarda eğitime ara verildiği ve selden etkilenen bölgelerde mahsur kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Nepal'de durum:

Nepal'de Baglung eyaletinde bir evin toprak altında kalması sonucu 3'ü çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, ayrıca 10 Nepalli işçinin kayıp olduğunun rapor edildiği bildirildi. Nepalli yetkililer, ülkenin 77 eyaletinin 49'unda sel görülebileceği uyarısında bulundu ve risk altındaki bölgelerde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kurtarma ve yardım ekipleri, bölgedeki hava koşullarının seyrine göre operasyonları sürdürüyor; yetkililer vatandaşları sel ve toprak kayması riski bulunan alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Nepal ve Hindistan'da meydana gelen toprak kaymasında Hindistan'da 56, Nepal'de ise 14 kişi hayatını kaybetti.