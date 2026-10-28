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Konacık'ta mazgallar tıkanınca ana yol göle döndü

Konacık Atatürk Bulvarı'nda sabah sağanağı ve tıkanan mazgallar yolda su birikintisi oluşturup trafiği kapattı; belediye ve emniyet ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:02

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Konacık'ta mazgallar tıkanınca ana yol göle döndü

Konacık'ta mazgallar tıkanınca ana yol göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Konacık Atatürk Bulvarında yoğun su birikintisine neden oldu. Biriken su nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi ve bazı araçlar arıza yaptı; artan su seviyesi nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

oluşan tıkanma ve araçların durumu:

İhbar sonrası bölgeye sevk edilen polis ve Bodrum Belediyesi ekipleri, trafiğin alternatif ara yollardan akmasını sağlayarak ulaşımı yönlendirdi. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmaya çalışarak suyun dereye yönlendirilmesini sağladı. Müdahale sırasında iki araç çekicilerle yoldan kaldırıldı ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

saha çalışması ve belediye açıklaması:

Çalışmaları yerinde takip eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Sabah saatlerinin etkisiyle artan bir yağış oldu Bodrum’da. Şu anda Konacık Mahallesi’ndeyiz. Konacık Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda da sorun yaşadığımız bölge de burası aslında. Karayolları ve Muğla Büyükşehir yetkililerimizle de konuşma yaptık ancak tabii ki yolun çift taraflı kazılması ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Şu an sadece kesitte bir ek ilave yaparak çözmeye gayret gösterdik. Bugün yine şu anda bu gördüğünüz mazgalda ufak çaplı bir tıkanıklık oldu. Yolda kalan iki tane aracımız var. Çekicilerimiz de onları çektik. Şu an yolun çift taraflı akışında herhangi bir sorun bulunmuyor. Ekip arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Kaymakamımızla beraber koordine halinde hem emniyetimiz, hem jandarmamız, hem zabıta ekiplerimizle beraber sahada şu anda yağışın ilçemize olumsuz etkiletmemesi için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız şu anda sahada devam ediyor"

Ekiplerin müdahalesinin ardından tıkanıklık açıldı ve suyun drenajıyla yol kontrollü biçimde tekrar trafiğe açıldı. Yetkililer, benzer su baskınlarının önlenmesi için altyapı çalışmaları ve kalıcı çözümler gerektiğini vurguladı.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE KARAYOLU GÖLE DÖNEREK TRAFİĞE...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE KARAYOLU GÖLE DÖNEREK TRAFİĞE KAPANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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