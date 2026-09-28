Kontrolsüz kavşak çıkışı üç kişinin yaralanmasına neden oldu

kaza yeri ve gelişimi:

Dün gece Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Jandarma Kavşağında iki otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 16 SE 393 plakalı aracı süren Metehan T., kavşaktan ana yola kontrolsüz şekilde çıkarken, Pazaryeri istikametinden Bilecik yönüne seyreden ve sürücülüğünü Muhammet G.’nin yaptığı 41 AET 053 plakalı otomobille çarpıştı.

yaralıların durumu:

Çarpışma sonucunda 41 AET 053 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan üç kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra üç kişiyi Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenlerini belirlemek için görgü tanıklarının ifadeleri ve araçların konumuna dair tutanak tuttu.

BİLECİK'TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI