Kontrolsüz kavşakta yapılan dönüş kazaya döndü: Karaman'da 6 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı:

Karaman'da meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolsüz bir kavşakta U dönüşü için yavaşlayan araca arkadan gelen başka bir aracın çarptığı ve çarpmanın anını net şekilde kaydettiği görülüyor.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karaman Ereğli kara yolunun 13. kilometresinde yaşandı. U dönüşü yapan Lada marka aracın sürücüsü Salih Ö. (64) ile arkadan gelen Honda marka aracın sürücüsü Ahmet P. (41) kazaya karıştı. Araç plakaları ise sırasıyla 70 FF 754 ve 70 AP 455 olarak kaydedildi.

Kazada görülen hasar ve yaralanmalar:

Çarpmanın şiddetiyle 70 FF 754 plakalı otomobil adeta demir yığınına dönerken, diğer araç trafik levhalarını devirerek refüje ters döndü. Kazada Salih Ö.'nün sol ayağı diz kapağından koparken, diğer araç sürücüsü ile araçta bulunan Aysan P. (39), E.P. (18), E.P. (15) ve A.P. (4) yaralandı.

Olay yeri müdahalesi ve taşıma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntüler kazanın oluş biçimini belgeleyip, olayın takibi ve tespit için soruşturmaya esas oluştururken, yetkililer kazayla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

KARAMAN’DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI VE SÜRÜCÜLERDEN BİRİNİN AYAĞININ KOPMASIYLA SONUÇLANAN KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.