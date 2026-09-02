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Konvoyda araç üzerinden havai fişek atanlara toplam 900 bin lira ceza

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeki düğün konvoyunda araç üzerinden havai fişek atılmasına 10 araca 900 bin TL ceza ve 4 gözaltı verildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konvoyda araç üzerinden havai fişek atanlara toplam 900 bin lira ceza

Elazığ'da konvoyda tehlikeli havai fişek kullanımı

Elazığ'da dün Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeki bir düğün konvoyunda bir aracın üzerinden havai fişek atılması, trafikte bulunan diğer araçları ve çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay anı bir görgü tanesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler Emniyet birimlerinin dikkatini çekti.

emniyet müdürlüğü müdahalesi:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından konvoydaki araçları ve havai fişek atan kişileri tek tek tespit etti. Yapılan tespit ve soruşturmalar sonucunda konvoydaki 10 araca, Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2 N-1 maddesince toplam 900 bin lira idari para cezası uygulandı. Havai fişek atan 4 kişi ise gözaltına alındı; şüpheliler adliyeye sevk edilip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

düğün sahibine ve satış noktasına uygulanan cezalar:

Olayın genişletilen soruşturmasında, düğün salonu otoparkında havai fişek atan düğün sahibi ve düğün salonu mesul müdürü ile araçtan havai fişek atan 4 şahsa ve havai fişekleri temin ettikleri iş yerine Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesi kapsamında ek idari yaptırım uygulandı. Bu kapsamda toplam 25.935 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, trafikte ve toplu alanlarda bu tür davranışların hem can güvenliğini hem de kamu düzenini tehlikeye attığını vurgulayarak, benzer olaylara karşı caydırıcı tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.

ELAZIĞ’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN ÜZERİNDEN HAVAİ FİŞEK ATILAN DÜĞÜN KONVOYUNA CEZA...

ELAZIĞ’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN ÜZERİNDEN HAVAİ FİŞEK ATILAN DÜĞÜN KONVOYUNA CEZA YAĞDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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