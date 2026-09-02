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Zeytinburnu'nda yaya geçidinde saldırı: sürücünün ehliyeti iptal edildi

Zeytinburnu'nda yaya geçidinde bir adama saldıran İ.B. (32) yakalandı; toplam 185.662 TL ceza kesildi, araç 60 gün trafikten men edildi, ehliyet iptal edildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 21:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zeytinburnu'nda yaya geçidinde saldırı: sürücünün ehliyeti iptal edildi

olayın ayrıntıları:

İstanbul Zeytinburnu Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana gelen olayda, yaya yolundan geçen kişi ile beraberindeki eşi ve çocuğuna yönelik saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücünün yaya yoluna yaklaşan adama saldırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüldü.

gözaltı ve soruşturma süreci:

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada şüpheli tespit edilerek yakalandı. Yakalanan sürücünün kimliği İ.B. (32) olarak bildirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

uygulanan idari yaptırımlar:

Olayla ilgili olarak sürücüye birden fazla maddeden idari işlem uygulandı. Sürücüye, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak' maddeleri kapsamında toplam 185.662 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi ve şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Görgü ve kamera kayıtları, olayın trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye düşürdüğünü gösterirken, trafik ekiplerinin hızlı tespiti sonucu şüphelinin yakalanması ve idari yaptırımların uygulanması sağlandı.

Olay, yaya güvenliği ve trafikte usul kurallarına uymanın önemini bir kez daha gündeme getirdi; yetkililer benzer vakaların caydırılması için denetimlerin sürdürüleceğini belirtiyor.

ZEYTİNBURNU’NDA YAYA YOLUNDAN GEÇEN ADAMA SALDIRAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

ZEYTİNBURNU’NDA YAYA YOLUNDAN GEÇEN ADAMA SALDIRAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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