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Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatın isimleri yayımlandı

Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde arama kurtarma sürüyor; iletişime geçilemeyen 10 mürettebatın isimleri ve görevleri paylaşıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 21:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatın isimleri yayımlandı

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor:

Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bölgede Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri görev alıyor; ekipler kazanın ardından iletişime geçilemeyen mürettebat için hassas ve koordine çalışmalar yürütüyor.

Kayıp mürettebatın isimleri ve görevleri:

Yaşar Kayhan (Kaptan), Rahmi Temel (1. Zabıt), Atakan Alagöz (3. Kaptan), Aydın Demirci (Başmakinist), Gencer Aydın (2. Makinist), Eyüp Enes Cesur (Yağcı), Nidai Duman (Güverte Lostromosu), Nacican Keskin (Usta Gemici), Onuralp Demir (Gemici), Abdülbaki Mirzaoğlu (Aşçı).

Operasyonun seyri ve beklentiler:

Yetkililer, arama çalışmalarının hava ve deniz koşullarına göre süratle devam ettiğini, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtiyor. Ekipler, kurtarma ve tespit çalışmalarını koordine ederek en kısa sürede sonuca ulaşmayı hedefliyor; ailelere ve kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Silivri açıklarında batan gemideki kayıp 10 mürettebatın kimlikleri belli oldu

Silivri açıklarında batan gemideki kayıp 10 mürettebatın kimlikleri belli oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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