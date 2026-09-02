Serik’te sosyal medyada sma iddiasıyla bağış toplayan kişi tutuklandı

Olayın seyri:

Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medya platformlarında yayılan bir yardım çağrısı, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan incelemede, H.A. isimli şahsın hesabından çocuğunun SMA hastası olduğunu belirterek vatandaşlardan maddi yardım talep ettiği ve para gönderimi için bir IBAN numarası paylaştığı tespit edildi.

soruşturmanın bulguları:

Jandarmanın yürüttüğü çalışmada, söz konusu paylaşımın hesabın sahibi H.A. tarafından yapıldığı ve paylaşım üzerinden para toplandığı doğrulandı. Yapılan tespitlerde H.A.'nın bekar ve çocuğunun olmadığı belirlendi. Bu bulgular üzerine düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

yasal süreç ve ceza:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olay, sahte yardım çağrılarının cezai boyutunu ve kolluk kuvvetlerinin bu tür iddialara karşı takibatını gösteriyor.

vatandaşa uyarı ve doğrulama önerileri:

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan yardım taleplerinde vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Uzmanlar, yardım göndermeden önce kampanyanın gerçekliğinin araştırılmasını; hesap sahipliği ile IBAN bilgilerinin teyit edilmesini, resmi yardım kuruluşlarının duyurularının ve kurumsal hesapların kontrol edilmesini, paylaşımın kaynaklarının sorgulanmasını öneriyor.

Bu tür vakalar, dijital ortamlarda yayılan duygusal çağrılara karşı şüpheyle yaklaşmanın önemini hatırlatıyor. Vatandaşların şüpheli durumları yetkililere bildirmesi hem suçu önleyici hem de mağduriyetlerin engellenmesine yardımcı olacaktır.

SERİK’TE ‘SMA’ İDDİASIYLA PARA TOPLAMA GİRİŞİMİNE TUTUKLAMA