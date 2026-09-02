Gençlik kolları başkanlığından ayrılan Ali Göktekin, iş yoğunluğunu gerekçe gösterdi

İstifa açıklaması ve gerekçesi:

Ali Göktekin, 11 Mart 2025 tarihinden bu yana sürdürdüğü AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Göktekin, kararının temel gerekçesini iş hayatındaki artan yoğunluk ve artan sorumluluklar olarak belirtti. Açıklamasında, yürüttüğü dönemi "büyük bir onur, gurur ve sorumluluk" şeklinde nitelendirerek, bu sürecin hayatının en kıymetli dönemlerinden biri olduğunu vurguladı.

Teşekkürler ve veda mesajı:

Göktekin, istifasının ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve teşkilat yöneticilerine teşekkür etti. Ayrıca birlikte görev yaptığı MYK ve MKYK üyelerine ile Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir'e şükranlarını sundu.

Mesajında görevlerin gelip geçici olduğunu belirten Göktekin, "davamız, kardeşliğimiz ve yol arkadaşlığımız daimdir" ifadesiyle, bundan sonra da AK Parti çatısı altında bir nefer olarak teşkilatın yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Kararın, kişisel çalışma düzeni ve sorumlulukların gerektirdiği bir tercih olduğuna dikkat çekildi.

ALİ GÖKTEKİN