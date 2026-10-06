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Konya'da 141 aranan şahıs yakalandı; saklandıkları yerler dikkat çekti

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonda Konya'da 141 aranan şahıs yakalandı; araç altı ve ağaç dallarındaki saklanma anları dikkat çekti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:38

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da 141 aranan şahıs yakalandı; saklandıkları yerler dikkat çekti

Operasyonun kapsamı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmada Konya genelinde 141 aranan şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yapılan işlemler sonucu zanlılar adli mercilere ve ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Arananların cezaları ve suçları

Çalışmada; kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs; uyuşturucu madde ticareti ve çeşitli suçlardan 25 yıl 69 ay 79 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs; uyuşturucu madde ticareti ve çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 8 bin 920 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 14 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs; ruhsatsız silah bulundurma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs; hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs; yağma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Öne çıkan yakalanma anları

Ekiplerin çalışmalarında ayrıca hapis ve adli para cezası ile aranan 58 şahıs ile ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 83 şahıs daha yakalandı. Toplamda 141 kişinin yakalanmasıyla operasyon tamamlandı.

Yakalananlar arasında bazı şüphelilerin bulunduğu yerler dikkat çekti; bir şahıs aracın altında yatarken, bir diğeri ise ağacın dalları arasında yakalandı.

KONYA’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA ARANAN 141 ŞAHIS YAKALANDI. ŞAHISLARDAN...

KONYA’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA ARANAN 141 ŞAHIS YAKALANDI. ŞAHISLARDAN BİRİ ARACIN ALTINDA, DİĞERİ DE AĞACIN ÜZERİNDE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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