Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vuran koca yakalandı, kadın hayatını kaybetti

konya'da boşanma sürecinde çıkan silahlı kavgada can kaybı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta dün akşam yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki çiftler arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olayda, Vennaz E. (50) sokakta vurularak ağır yaralandı; kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, zanlı İzzet E. (55) eşinin evine gitti. Eşini evde bulamayan zanlı, aşağı indiği sırada sokakta eşinin karşısına çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve zanlı yanında bulunan tabancayla ateş etti. Olay yerinden gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale, yakalama ve yasal süreç:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan İzzet E., polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayın meydana geldiği adres, tarafların boşanma sürecinde olduğu ve tartışmanın sokakta başladığı bilgileriyle örtüşüyor. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve delil toplama ile ifadelerin alındığını bildirdi.

KONYA'DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞLERİN KAVGASINDA KOCASI TARAFINDAN VURULAN KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.