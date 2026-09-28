konya'da park halindeki otomobilin arka koltuğunda 22 yaşındaki genç ölü bulundu

olay yerine dair ilk bilgiler:

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Küçükkuyu Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Samet Aydın (22) için ailesi tedirgin oldu; annesi, oğlunun en son görüştüğü arkadaşıyla iletişime geçti.

Arkadaşı, en son buluştukları yere giderek park halindeki otomobili kontrol etti. Otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan Aydın'ı gören arkadaşının ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. Haber üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

olay yerinde tespit ve adli işlem:

Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, otomobilin arka koltuğunda yatan Samet Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tahkikat başlatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma yürütüyor ve olayın nedenine ilişkin detaylı inceleme sürüyor.

KONYA’DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNAN GENÇ, YAPILAN KONTROLLER SONRASINDA HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.