Konya’da iki firma COP31 kapsamında dönüşüm belgeleriyle öne çıktı

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iki firma, COP31 çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla dikkat çekti. Ardemir Döküm çevreye duyarlı üretim, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kaynak kullanımı alanındaki uygulamalarıyla Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesine; İmaş Makine ise dijital teknolojiler ve akıllı üretim sistemleriyle üretimin dijitalleşmesine katkı sunduğu için Dijital Dönüşüm Merkezi Belgesine layık görüldü.

belgelerin verilme süreci ve önemi:

Her iki belgenin teslimi törenle gerçekleştirildi ve belgeler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi. Bu nitelikli sertifikalar, firmaların üretimde verimliliği artırmaya ve teknolojik altyapılarını geliştirmeye yönelik somut adımlar attığını gösteriyor. Özellikle çevresel hassasiyet ve dijitalleşme odaklı uygulamalar, sanayide dönüşüm yaklaşımlarının somut örneklerini oluşturuyor.

Konya’nın vizyonu ve firmalara tebrik:

Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, şehirde yeşil ve dijital dönüşüm konusunda örnek işletmeler bulunduğunu vurgulayarak her iki firmayı tebrik etti. Büyükeğen, Konya’nın bu vizyonu hayata geçirerek lokomotif sanayi şehirlerinden biri olmaya devam edeceğini ve hem Konya Sanayi Odası hem de Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Alınan belgeler, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde sanayide dönüşüm hedeflerinin somutlaşmasına katkı sağlarken firmaların uygulamaları sektöre örnek teşkil ediyor. Bu adımlar, sürdürülebilir üretim ve dijital dönüşüm arasındaki entegrasyonun önemini bir kez daha gösterdi.

KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İKİ FİRMA COP31 KAPSAMINDA SANAYİDE DÖNÜŞÜM ODAKLI ÇALIŞMALARIYLA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK BELGE ALMAYA HAK KAZANDI. HER İKİ FİRMANIN BELGELERİ, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR TARAFINDAN VERİLDİ.