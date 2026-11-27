corendon alanyaspor 1 - konyaspor 2

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan mücadelede Konyaspor, uzatma dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Mohamed ile Corendon Alanyaspor karşısında 2-1 galip geldi. Maç Alanya Oba Stadı'nda oynandı ve karşılaşma son anlara kadar yüksek tempoda sürdü.

maçtan kritik anlar:

İlk yarıya dair ayrıntılar kaynak metinde yer almasa da goller maçın erken bölümünde kaydedildi: Hagi 15. dakikada Alanyaspor'u öne geçirirken, 23. dakikada Muleka skoru eşitledi. İkinci yarıda iki takım da skoru lehine çevirecek fırsatlar aradı.

82. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın yaptığı ortada Cedric kafa vuruşunu direğe yakın bir noktadan auta gönderdi. 84. dakikada orta sahadan ilerleyen Maestro'nun ceza sahası dışından sert şutu üst direğe çarparak oyun dışı kaldı. Maçın kaderini belirleyen an ise uzatma dakikalarında yaşandı: 90+7. dakikada Mohamed, kaleci Victor tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mohamed beyaz noktadan topu ağlara göndererek maçın son skorunu ilan etti: 1-2.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Karşılaşmanın hakemleri Alpaslan Şen, Yusuf Susuz ve Mücahid Adem Çelebi olarak kaydedildi. Ev sahibi takımın ilk 11'inde Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta, Maestro, İbrahim Kaya, Hagi, Ruan, Hwang yer aldı; oyuna sonradan Baran Ali Gezek (46'), Meschack (46'), Cedric (62') ve Enes Keskin (84') dahil oldu. Teknik direktör Uğur Uçar olan Alanyaspor'un yedek listesinde Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Omar Ben Ali, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy ve Fernandes bulundu.

Konyaspor kadrosunda Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Rayyan, Uğurcan Yazğılı, Masuaku, Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan ilk 11'de başladı. Oyuna sonradan Emir Bars (71'), Bardhi (71'), Jevtovic (85') ve Mohamed (89') dahil oldu. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor yedekleri arasında Egemen Aydın, Arif Boşluk, Gonçalves, Andzouana, Colley ve Da Mata yer aldı.

Goller: Hagi (15') (Alanyaspor), Muleka (23') ve Mohamed (90+7' pen.) (Konyaspor). Sahada gösterilen sarı kartlar arasında İbrahim Kaya, Hadergjonaj, Lima, Meschack, Victor, Maestro (Alanyaspor) ile Mohamed, Deniz Ertaş, Deniz Türüç (Konyaspor) bulunuyor.

Sonuç olarak Konyaspor, maçın son anındaki penaltıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sonuçla haftayı üç puanla kapadı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR, EVİNDE KONYASPOR İLE KARŞILAŞTI. MÜCADELE KONUK EKİP KONYASPOR’UN 2-1’LİK ÜSTÜNLÜĞÜ SONUÇLANDI.