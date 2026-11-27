Çaykur Rizespor 3-2 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek önemli üç puanı aldı. Karşılaşma özellikle ikinci yarıda yaşanan gol düellosuyla öne çıktı ve son dakikada gelen golle ev sahibi ekip galibiyete ulaştı.

maçın dönüm noktaları:

Karşılaşmanın ilk golü 22. dakikada Qazim Laçi ile geldi ve Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, 32. dakikada Claudio Winck ile skoru eşitledi. İkinci yarıda 47. dakikada Diarra'nın ara pasına iyi hareketlenen Elson Mendes öne geçen golü kaydetti. 81. dakikada savunmadan seken topu değerlendiren Emrecan Bulut skoru 2-2 yaptı. Mücadelenin son anlarında, 90+1. dakikada Olawoyin'in sol kanattan gönderdiği ortada Gennaro Borrelli gelişine vurarak maçın skorunu belirledi: 3-2.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Müsabakada hakem üçlüsü olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Savranlar ve Murat Ergin Gözütok görev yaptı. Çaykur Rizespor ilk 11'inde Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Taylan Antalyalı, Adedire Mebude, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Ahmed Kutucu ve Ali Sowe yer aldı. Değişiklikler arasında Emrecan Bulut (61'), Umut Erdem (77'), Gennaro Borrelli (77') ve Dal Varesanovic (86') dikkat çekti.

Kasımpaşa kadrosunda Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Jakob Jessen, Kerem Demirbay, Elson Mendes, Jesurun Rak-Sakyi, Haris Hajradinovic, Ali Yavuz Kol ve Adrian Benedyczak başlangıçta sahadaydı. Takımın teknik direktörü Alfred Schreuder olurken, Kasımpaşa'da Ahmet Taha Dağbaşı, Ömer Bayram, Andri Baldursson ve Güven Yalçın gibi oyuncu değişiklikleri kullanıldı.

Maçta sarı kart gören oyuncular: Moussa Diakite (Çaykur Rizespor), Ali Yavuz Kol ve Adem Arous (Kasımpaşa) olarak kaydedildi.

Goller: Qazim Laçi (22'), Claudio Winck (32'), Elson Mendes (47'), Emrecan Bulut (81'), Gennaro Borrelli (90+1').

Teknik direktörler: Çaykur Rizespor - Recep Uçar; Kasımpaşa - Alfred Schreuder.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KASIMPAŞA'YI 3-2 MAĞLUP ETTİ.