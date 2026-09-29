Koordinasyon ön plandaydı: Kars'ta mülki idare amirleri toplandı

Toplantının ana hatları:

Vali Ziya Polat başkanlığında düzenlenen Mülki İdare Amirleri Toplantısı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali yardımcıları ile ilçe kaymakamlarının katıldığı bildirildi. Gündemde kent genelinde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve ilçelerde sunulan kamu hizmetlerinin durumu yer aldı.

Kamu yatırımları ve hizmetlerin değerlendirilmesi:

Toplantıda özellikle kamu yatırımlarının geldiği aşama ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut projelerin tamamlanma süreçleri, yerel ihtiyaçlara göre önceliklendirme ve kaynak kullanımına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, ilçelerdeki hizmetlerin etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi gereğine vurgu yaptı.

Güvenlik ve trafik tedbirleri:

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik asayiş ve güvenlik hizmetleri geniş kapsamlı şekilde tartışıldı. İlçe uygulamaları, denetim faaliyetlerinin etkinliği ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunmasına dönük alınan tedbirler toplantıda gündeme geldi. Trafik güvenliğine ilişkin denetimlerin artırılması ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi üzerinde uzlaşı sağlandı.

Vali Ziya Polat, toplantıda il genelindeki kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Vatandaş taleplerinin karşılanması ile kamu yatırımlarının planlanan şekilde sürdürülmesi konusunda ilgili yöneticilere değerlendirmelerde bulunuldu ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

KARS’TA MÜLKİ İDARE AMİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI(KARS-İHA)