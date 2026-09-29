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Koordinasyon ön plandaydı: Kars'ta mülki idare amirleri toplandı

Vali Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıda Kars'taki kamu yatırımları, güvenlik, trafik ve yerel hizmetlerin koordinasyonu ele alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Koordinasyon ön plandaydı: Kars'ta mülki idare amirleri toplandı

Toplantının ana hatları:

Vali Ziya Polat başkanlığında düzenlenen Mülki İdare Amirleri Toplantısı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali yardımcıları ile ilçe kaymakamlarının katıldığı bildirildi. Gündemde kent genelinde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve ilçelerde sunulan kamu hizmetlerinin durumu yer aldı.

Kamu yatırımları ve hizmetlerin değerlendirilmesi:

Toplantıda özellikle kamu yatırımlarının geldiği aşama ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut projelerin tamamlanma süreçleri, yerel ihtiyaçlara göre önceliklendirme ve kaynak kullanımına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, ilçelerdeki hizmetlerin etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi gereğine vurgu yaptı.

Güvenlik ve trafik tedbirleri:

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik asayiş ve güvenlik hizmetleri geniş kapsamlı şekilde tartışıldı. İlçe uygulamaları, denetim faaliyetlerinin etkinliği ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunmasına dönük alınan tedbirler toplantıda gündeme geldi. Trafik güvenliğine ilişkin denetimlerin artırılması ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi üzerinde uzlaşı sağlandı.

Vali Ziya Polat, toplantıda il genelindeki kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Vatandaş taleplerinin karşılanması ile kamu yatırımlarının planlanan şekilde sürdürülmesi konusunda ilgili yöneticilere değerlendirmelerde bulunuldu ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

KARS’TA MÜLKİ İDARE AMİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI(KARS-İHA)

KARS’TA MÜLKİ İDARE AMİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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