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Mudanya'da sağanakta mahsur kalanlar ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı

Mudanya'da etkili sağanak sonrası Eşkel ve Esence'de su baskını yaşandı; 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı, anlar kaydedildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mudanya'da sağanakta mahsur kalanlar ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı

Bölgede etkili yağış ve su baskınları:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, özellikle Eşkel ve Esence bölgelerinde su taşkınlarına yol açtı. Esence 32. Sokak'ta su seviyesinin yükselmesi sonucu 53 yaşındaki M.Y. ile 60 yaşındaki A.S. mahsur kaldı; ekipler tarafından kurtarıldılar.

Müdahale ve kurtarma anları:

Ekiplerin yoğun yağış ve su baskınına rağmen yürüttüğü tahliye çalışması, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kurtarma sırasında görevliler mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere taşıdı ve tahliye işlemini tamamladı.

Hangi ekipler görev aldı:

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi, MAK, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayrıca Yalıçiftlik Mahallesi, Ketendere Mahallesi ve Kapanca mevkiinde mahsur kalan iki vatandaşın da ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE SU BASKININDA MAHSUR KALANLAR...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE SU BASKININDA MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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