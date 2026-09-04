Köprü mirasına yapılan yatırım sürüyor: Gediz köprüsü 91 yıl sonra yeniden açıldı

Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü yeniden törenle hizmete açıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İzmir programı kapsamında Menemen’de düzenlenen açılış töreninde Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü’nün aslına uygun restorasyonla yeniden hizmete sunulduğunu duyurdu. Bakan Uraloğlu, restorasyonlarla kültür mirasına kazandırılan tarihi köprü sayısının 532 olduğunu; ayrıca 48 tarihi köprünün restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Gediz köprüsünün tarihçesi ve teknik özellikleri:

Bakan Uraloğlu, köprünün 1933-1935 yılları arasında İzmir-Bergama eski devlet yolu üzerinde inşa edildiğini, Erken Cumhuriyet dönemi izleri taşıdığını ve yaklaşık bir asırdır bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel tarihine tanıklık ettiğini vurguladı. Uraloğlu köprüyü tanımlarken uzunluğunu 165,5 metre, genişliğini 6,7 metre ve beş açıklıklı bir üstten betonarme kemer (Bowstring) sistemiyle inşa edildiğini söyledi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise köprünün halk arasında “Beşli Köprü” diye anıldığını, açılışının 31 Temmuz 1935 tarihinde Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya tarafından gerçekleştirildiğini ve köprünün uzunluğunu 162 metre olarak hatırlattı.

Restorasyon süreci ve yerel etkileri:

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon ve güçlendirme çalışmaları sonucunda, yılların ve doğal etkilerin aşındırdığı donatılardaki korozyon giderildi; köprü yeniden ulaşım ve kültürel miras işlevine hazır hale getirildi. Bakan Uraloğlu, "Bu eserler yalnızca birer yapı olarak kalmıyor; turizme ve ticarete can katıyor, kültürel kimliğimizi de güçlendiriyor" sözleriyle restorasyonun bölgesel değere katkısını öne çıkardı.

bakanlık programı ve İzmir yatırımları:

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece altyapı inşa etmekle kalmayıp bu toprakların hafızasını korumaya çalıştıklarını söyledi. İzmir’e yapılan yatırımlarla ilgili verilen rakamlara göre son 24 yılda ilin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar lira yatırım gerçekleştirildi; bölünmüş yol uzunluğu 431 kilometreden 1.000 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğu ise 366 kilometreden 1.017 kilometreye çıktı. Uraloğlu ayrıca İzmir Çevre Yolu, Konak Tüneli ve İzmir-İstanbul Otoyolu gibi projelere değinerek bölge ulaşımında sağlanan kazanımları hatırlattı.

açılış ve yerel tepkiler:

Açılış töreninde Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile diğer yetkililer hazır bulundu. Tören konuşmalarında köprünün yerel ekonomi, tarım ve toplumsal hafıza açısından taşıdığı önem vurgulandı; dualar eşliğinde açılış gerçekleştirildi.

Uraloğlu, restorasyon programını sürdüreceklerini ifade ederek, bu tür eserlerin gelecek kuşaklara dimdik teslim edilmesi gerektiğini, koruma ve canlandırma çalışmalarının süreceğini belirtti. Açılışı yapılan Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü, bakanlığın mirası koruma hamlesine eklenen son örneklerden biri oldu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU, İZMİR PROGRAMI KAPSAMINDA MENEMEN’DE TARİHİ GEDİZ (BURUNCUK) KÖPRÜSÜ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.