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Başkan yardımcılığı sona erdi: Fikriye Güven Zaptiye meclis üyeliğine devam ediyor

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, başkan yardımcılığı görevinden istifa etti; meclis üyeliği sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Başkan yardımcılığı sona erdi: Fikriye Güven Zaptiye meclis üyeliğine devam ediyor

Tepebaşı belediye başkan yardımcısı istifa etti

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, görevinden istifa etti. Konuya ilişkin bilgi edinildi.

istifa ve görev değişikliği:

Edinilen bilgiye göre Zaptiye'nin başkan yardımcılığı görevi sona erdi. İstifanın gerçekleştiği bildirildi.

belediye meclisindeki konumu:

Zaptiye, başkan yardımcılığı görevinden ayrılmasının ardından Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Meclis üyeliğinin devam ettiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI FİKRİYE GÜVEN ZAPTİYE, GÖREVİNDEN İSTİFA...

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI FİKRİYE GÜVEN ZAPTİYE, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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