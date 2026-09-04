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Erdoğan Tophane-i Âmire'de kitaba vefa sergisinin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Tophane-i Âmire'de açılan Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinin açılış törenine katıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan Tophane-i Âmire'de kitaba vefa sergisinin açılışına katıldı

Tophane-i Âmire'de sergi açılışı:

Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

Serginin odağı:

Sergi, başlığında da belirtildiği üzere cilt sanatı ve restorasyon çalışmalarına odaklanıyor; katılımcılara geleneksel ciltleme teknikleri ile koruma ve onarım uygulamalarına dair örnekler sunuyor.

Kültürel vurgu:

Açılışa Cumhurbaşkanı'nın katılımı, serginin kültürel mirasın korunması ve sanat tarihine dair farkındalık oluşturma hedefini görünür kıldı. Etkinlik, hem alan uzmanları hem de genel ziyaretçiler için bir buluşma ve bilgi paylaşımı platformu işlevi görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezindeki Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezindeki Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılışına katıldı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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