Erdoğan Tophane-i Âmire'de kitaba vefa sergisinin açılışına katıldı

Tophane-i Âmire'de sergi açılışı:

Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

Serginin odağı:

Sergi, başlığında da belirtildiği üzere cilt sanatı ve restorasyon çalışmalarına odaklanıyor; katılımcılara geleneksel ciltleme teknikleri ile koruma ve onarım uygulamalarına dair örnekler sunuyor.

Kültürel vurgu:

Açılışa Cumhurbaşkanı'nın katılımı, serginin kültürel mirasın korunması ve sanat tarihine dair farkındalık oluşturma hedefini görünür kıldı. Etkinlik, hem alan uzmanları hem de genel ziyaretçiler için bir buluşma ve bilgi paylaşımı platformu işlevi görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezindeki Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılışına katıldı