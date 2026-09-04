Akgedik’te geleceğe köklü yatırım: dört yeni okul ve sağlık tesisleri 415,3 milyon liraya

Akgedik’te eğitim altyapısı güçlendirildi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Akgedik Mahallesi'nde TOKİ tarafından tamamlanan dört okulu yerinde inceledi ve okul tabelalarını astı. Ziyarette AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren ile AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz de yer aldı. Toplam 64 sınıftan oluşan dört okulun toplam yatırım bedeli 415,3 milyon lira olarak açıklandı.

okulların özellikleri:

Akgedik Mahallesi'nin büyüyen eğitim ihtiyacını karşılamak için bölgeye dört yeni eğitim kurumu kazandırıldı. Manisa YİKOB tarafından yaklaşık 37,7 milyon lira yatırım ile inşa edilen 8 sınıflı Bala Sultanlar Anaokulu hizmete hazır hale getirildi. TOKİ tarafından Akgedik 3. Etap'ta yapılan 8 sınıflı Aybalam Anaokulu yaklaşık 147,4 milyon liralık güncel yatırım bedeliyle tamamlandı. Ayrıca TOKİ tarafından inşa edilen 24 sınıflı Akıncılar İlkokulu ve 24 sınıflı Parti Pehlivan Ortaokulu yeni dönemde öğrencilerini kabul edecek.

isimlerin anlamı ve sağlık yatırımı:

Yenişehirlioğlu, okulların yalnızca fiziksel mekân olmadığını; isimleri aracılığıyla çocuklarla tarih, kültür ve medeniyet arasında bağ kurulacağını vurguladı. Parti Pehlivan Ortaokulu'nda Millî Mücadele kahramanı Parti Pehlivan'ın torunu Mehmet Baskak ile sohbet eden Yenişehirlioğlu isimlerin taşıdığı değere dikkat çekti. Bala Sultanlar ve Aybalam isimlerini sevgi ve kıymet ile ilişkilendirirken, Akıncılar ismini cesaret ve öncülük simgesi olarak tanımladı.

Program kapsamında ayrıca Akgedik TOKİ bölgesinde gerçekleştirilecek 10 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma töreni de yapıldı. Yenişehirlioğlu, eğitimle birlikte sağlık altyapısının da güçlendirildiğini belirterek yeni tesislerin bölge halkına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Yenişehirlioğlu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ilgili kurumlara teşekkür etti ve "Kökümüz mazide, gözümüz atide" sözleriyle Akgedik'te bırakılan kalıcı izlere vurgu yaptı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ VE MANİSA MİLLETVEKİLİ BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU, YUNUSEMRE İLÇESİ AKGEDİK MAHALLESİ’NDE TOKİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN 4 OKULU İNCELEYEREK OKUL İSİMLERİNİN TABELALARINI ASTI. TOPLAM 64 SINIFTAN OLUŞAN 4 OKULUN TOPLAM YATIRIM BEDELİNİN 415,3 MİLYON LİRA OLDUĞU BİLDİRİLDİ.