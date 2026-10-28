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Köprüsü çöken köyde baba, özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor

Sivas'ın Kangal ilçesinde köprüsü selde yıkılan aile, özel gereksinimli çocuğu için her gün sırtlayıp ırmaktan geçiriyor; kış şartları okula erişimi engelliyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köprüsü çöken köyde baba, özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor

Eğitim için her gün aynı çileyi yaşıyorlar:

Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya beldesi Kavak köyü Deli Hacı Mezrası'nda yaşayan 4 çocuk babası Servet Türkyılmaz, özel gereksinimli oğlu Mustafa Türkyılmaz'ı her gün sırtına alarak evlerinin önündeki ırmaktan geçiriyor. Ailenin anlattığına göre amaç, çocuğun düzenli şekilde özel eğitime devam etmesini sağlamak.

Aile, sel sonrası 6 yıl önce yıkılan köprünün tekrar yapılmasını yetkililerden talep ediyor. Türkyılmaz, köprünün yokluğunda çocuklarını ırmaktan geçirebildikleri dönemlerin sınırlı olduğunu belirtiyor ve eğitimde aksama yaşandığını vurguluyor.

Aile başvurularının sonuçsuz kalması ve geçmiş deneyimler:

Servet Türkyılmaz, köprünün tekrar yapılması için birçok kuruma dilekçe verdiklerini, muhtarla birlikte başvurduklarını ancak sorunlarının çözülmediğini ifade ediyor. Ailenin geçmişinde üç kız çocuğunu da aynı yöntemle ırmaktan geçirerek büyüttüğünü, onlar için 15 yıl boyunca bu yolu kullandığını ve kızlarının lise mezunu olduğunu belirtiyor.

Oğlunun özel eğitime 3 yıldır devam ettiğini söyleyen Türkyılmaz, geçen yıl su seviyesinin yüksek olması nedeniyle sadece 2 ay okula gidebildiklerini aktarıyor. Ailenin araç yokluğu, köprünün yokluğu ve kurumların çözüm sağlamaması, eğitime erişimi etkileyen temel sorunlar olarak öne çıkıyor.

Kış koşulları ve güvenlik endişeleri:

Irmakta şu an su seviyesinin en düşük olduğu dönem yaşanırken bile karşıya geçişin zor olduğunu belirten Türkyılmaz, kışın kar ve don nedeniyle geçişin hemen hemen imkânsız hâle geldiğini söylüyor. Ailenin anlattığına göre su göğüslerine kadar geliyor, bu durum hem çocukların hem de ebeveynlerin güvenliğini riske atıyor.

Türkyılmaz ayrıca eşinin yüzme bilmediğini, kendisinin yüzme bildiği için olası bir kaza durumunda müdahale edebileceğini ancak eşinin ve çocuklarının tehlikeyle karşı karşıya kaldığını dile getiriyor. Aile, yetkililerden köprünün yeniden inşa edilmesi için yardım bekliyor ve bu talebin bir an önce karşılanmasını istiyor.

4 ÇOCUK BABASI SERVET TÜRKYILMAZ, ÖZEL İHTİYAÇLI ÇOCUĞU MUSTAFA TÜRKYILMAZ&#039;I HER GÜN OKULA...

4 ÇOCUK BABASI SERVET TÜRKYILMAZ, ÖZEL İHTİYAÇLI ÇOCUĞU MUSTAFA TÜRKYILMAZ'I HER GÜN OKULA GÖNDEREBİLMEK İÇİN SIRTINDA TAŞIYARAK EVİNİN ÖNÜNDEKİ IRMAKTAN GEÇİRİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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