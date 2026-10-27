Körfez'de liseliler Cumhuriyet Kupası için yarıştı

Yarışlar ve katılım:

Körfez ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası koşuları, Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Körfez Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksinin tartan pistinde yapıldı ve ilçedeki 6 liseden toplam 50 öğrenci (bunlardan 24'ü kız) yarışlara katıldı.

Yarışlarda genç kızlar 800 metre, genç erkekler ise 1500 metre mesafede ter döktü. Mücadele, katılımcıların dayanıklılık ve takım ruhunu ön plana çıkardı.

Dereceler ve madalya töreni:

Genç kızlar kategorisinde sıralama şu şekilde oluştu: birinci Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci TÜPRAŞ Anadolu Lisesi, üçüncü Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncü Hereke Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Genç erkekler kategorisinde ilk dört: birinci Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Hereke Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü TÜPRAŞ Anadolu Lisesi, dördüncü Yeşilvadi Koleji.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren okullara kupalar, öğrencilere ise madalyalar verildi; organizasyon, eğitim ve spor kurumlarının işbirliğiyle gençlerin spora teşvik edilmesini amaçladı.

KÖRFEZ İLÇESİNDE LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA CUMHURİYET KUPASI KOŞULARI DÜZENLENDİ.