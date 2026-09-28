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Kovancılar'da Karınca köyünde anız yangını müdahaleyle kontrol altına alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Karınca köyünde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; yangının çıkışı inceleniyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kovancılar'da Karınca köyünde anız yangını müdahaleyle kontrol altına alındı

anız yangını söndürüldü:

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyü yakınlarında anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine giderek müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çevreye daha fazla zarar vermesinin önlendiğini bildirdi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkışına ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldığını ve çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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