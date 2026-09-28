Kovancılar'da Karınca köyünde anız yangını müdahaleyle kontrol altına alındı

anız yangını söndürüldü:

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyü yakınlarında anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine giderek müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çevreye daha fazla zarar vermesinin önlendiğini bildirdi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkışına ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldığını ve çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.