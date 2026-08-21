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Köy mezarlığında bebek cesedi ihbarı paniği: gömülü kedi çıktı

Çaycuma'nın Akpınar köyünde bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine sevk edilen jandarma, toprağa gömülü cismin ölmüş bir kedi olduğunu belirledi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:10

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy mezarlığında bebek cesedi ihbarı paniği: gömülü kedi çıktı

ihbar ve jandarma müdahalesi:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akpınar köyünde, mezarlıkta şüpheli bir işlem yapıldığı ve alana "bebek cesedi" gömüldüğü yönündeki ihbar, jandarma ekiplerini alarma geçirdi. İhbarı alan güvenlik güçleri kısa sürede olay yerine sevk edildi ve bölgeyi detaylı şekilde inceledi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada toprağa gömülü cismin bir bebek olmadığı, aksine telef olmuş bir hayvan olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, gömülen canlının bir vatandaş tarafından mezarlığa defnedilen ölmüş bir kedi olduğu belirlendi.

köylülerin tepkisi:

İhbarın yaratığı kısa süreli panik köy halkında endişe oluşturdu. Olayla ilgili konuşan köy sakinlerinden Emre Hatır, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bebek gömüldü diye duyduk. Sonra ekipler gelip inceleme yapmış. Ölmüş kediyi mezarlığa gömmüşler. Biz de çok şaşırdık."

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte köydeki tedirginlik dağıldı ve halk bir nebze rahat nefes aldı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve tutanak işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri bölgeden ayrıldı ve mezarlık normale döndü.

Yaşanan gelişme, benzer ihbarlarda yetkililerin hızlı müdahalesinin önemini bir kez daha gösterdi; yanlış anlaşılmaların neden olduğu panik, doğru tespitlerle giderildi.

ZONGULDAK&#039;IN ÇAYCUMA İLÇESİNE İLÇESİNDE MEZARLIĞA BİR BEBEK CESEDİ GÖMÜLDÜĞÜ İHBARI JANDARMA...

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNE İLÇESİNDE MEZARLIĞA BİR BEBEK CESEDİ GÖMÜLDÜĞÜ İHBARI JANDARMA EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ. EKİPLERİN OLAY YERİNDE YAPTIĞI İNCELEMEDE, GÖMÜLENİN BEBEK DEĞİL, ÖLMÜŞ BİR KEDİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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