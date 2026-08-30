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Köyceğiz'de zaferin 104. yılı törenlerle, şehitlik ziyareti ve fener alayıyla anıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Hükümet Konağı'ndaki tören, şehitlik ziyareti, geçit töreni ve fener alayıyla kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Emre Koç

Köyceğiz'de zaferin 104. yılı törenlerle, şehitlik ziyareti ve fener alayıyla anıldı

Köyceğiz'te 30 Ağustos kutlamaları

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Program, kent yaşamının odağında gerçekleştirilen bir dizi resmi etkinlikle sürdü.

Törenin başlangıcı ve program akışı:

Tören, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstü önüne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Köyceğiz Belediyesi çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı seslendirilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gazi Üsteğmen Mutlu Duran yaptı.

Resmi ziyaretler ve kabul töreni:

Törenin tamamlanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile resmi ve özel kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve diğer davetliler, Kaymakamlık makamına geçti. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, makamında tebrikleri kabul etti.

Geçit töreni, şehitlik ziyareti ve kapanış fener alayı:

Program kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde kamu araçlarının yer aldığı bir geçit töreni gerçekleştirildi. Ardından şehitlik ziyaretinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Kutlamalar, Dörtyol Kavşağı'ndan başlayıp Festival Alanı'nda sona erecek olan fener alayıyla tamamlandı.

KÖYCEĞİZ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI GURUR VE COŞKUYLA KUTLANDI

KÖYCEĞİZ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI GURUR VE COŞKUYLA KUTLANDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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