Bursa'da kırmızı ışık iddiası: motosiklete çarpan kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kaza yerinde ilk değerlendirme

Osmangazi ilçesi Gökdere Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklete seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polis, yaptıkları ilk kontrolde Emrah B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan M.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin çalışması ve soruşturma:

Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, görgü tanıklarının ifadeleri ve deliller doğrultusunda tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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