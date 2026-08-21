Dolar 48,0602 +0,15%
Euro 56,2324 +0,29%
Bist 14.505,71 +0,76%
Altın Gram 7.163,72 +1,42%
EUR/USD 1,1695 +0,12%
Brent Petrol 94,04 +0,28%
--°

Köyün önüne kadar inen kurt koyunlara yaklaştı, muhtar müdahale etti

Kars Akyaka'ya bağlı Duraklı köyünde gece bir kurt koyunlara yaklaştı; muhtar Cevdet Aykut'un müdahalesiyle saldırı önlendi ve anlar kameraya kaydedildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 07:58

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 08:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Köyün önüne kadar inen kurt koyunlara yaklaştı, muhtar müdahale etti

Köyün önüne kadar inen kurt koyunlara yaklaştı

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde gece saatlerinde bir kurt, yerleşim alanına kadar inerek köy muhtarı Cevdet Aykut'un evinin önündeki koyunların bulunduğu bölgeye yöneldi. Olay, çevre güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde neler var:

Görüntülerde, kurt'un gecenin sessizliğinden faydalanarak çevreyi kontrol ettiği ve ağır, dikkatli adımlarla koyunların bulunduğu alana yaklaştığı görülüyor. Kamera kayıtları, hayvanın evin önüne kadar geldiğini ve koyunlara oldukça yaklaştığını saniye saniye yansıtıyor.

Muhtarın müdahalesi ve olayın sonu:

Kurdun hareketliliğini fark eden Cevdet Aykut, dışarı çıkarak hayvana seslendi. Aykut'un kendisini fark etmesi üzerine kurt, koyunlara saldırı gerçekleştirmeden yön değiştirip hızla bölgeden uzaklaştı. Olayda can veya mal kaybı bildirilmedi; güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlar ise köyde oluşabilecek benzer durumlara karşı uyarı niteliğinde.

Kaydedilen görüntüler, bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiğini gösterirken, muhtarın zamanında müdahalesi olası bir saldırıyı önledi.

KARS&#039;TA GECE YARISI YERLEŞİM YERİNE İNEN KURT GÜVENLİK KAMERASINDA(KARS-İHA)

KARS'TA GECE YARISI YERLEŞİM YERİNE İNEN KURT GÜVENLİK KAMERASINDA(KARS-İHA)

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mezitli’de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz göz taraması seferberliği
images

Mavi Vatan'da teknoloji ve tatbikat bir arada
images

Çerkezköy hazırlıkları hızlandırdı: ulusal afet tatbikatına son prova
images

Üst düzey askeri temas: Bayraktaroğlu ile Mareşal Munir telefonda görüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sorgun'da biçerdöver düzeniyle yaklaşık 9 ton buğday çalındığı iddiası: dört gözaltı

Tokat'ta balkondan düşen 70 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Muhtarlarla el ele: Balıkesir Büyükşehir hizmet ve afet hazırlığını güçlendiriyor

Bingöl'de hırsızlık zanlısı adliyede tutuklandı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız