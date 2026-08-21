Köyün önüne kadar inen kurt koyunlara yaklaştı, muhtar müdahale etti

Köyün önüne kadar inen kurt koyunlara yaklaştı

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde gece saatlerinde bir kurt, yerleşim alanına kadar inerek köy muhtarı Cevdet Aykut'un evinin önündeki koyunların bulunduğu bölgeye yöneldi. Olay, çevre güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde neler var:

Görüntülerde, kurt'un gecenin sessizliğinden faydalanarak çevreyi kontrol ettiği ve ağır, dikkatli adımlarla koyunların bulunduğu alana yaklaştığı görülüyor. Kamera kayıtları, hayvanın evin önüne kadar geldiğini ve koyunlara oldukça yaklaştığını saniye saniye yansıtıyor.

Muhtarın müdahalesi ve olayın sonu:

Kurdun hareketliliğini fark eden Cevdet Aykut, dışarı çıkarak hayvana seslendi. Aykut'un kendisini fark etmesi üzerine kurt, koyunlara saldırı gerçekleştirmeden yön değiştirip hızla bölgeden uzaklaştı. Olayda can veya mal kaybı bildirilmedi; güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlar ise köyde oluşabilecek benzer durumlara karşı uyarı niteliğinde.

Kaydedilen görüntüler, bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiğini gösterirken, muhtarın zamanında müdahalesi olası bir saldırıyı önledi.

KARS'TA GECE YARISI YERLEŞİM YERİNE İNEN KURT GÜVENLİK KAMERASINDA(KARS-İHA)