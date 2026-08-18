Dolar 47,9246 +0,00%
Euro 55,4949 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.786,50 -0,36%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,83 +0,89%
--°

Kozan'da dört yıldır açıkta kalan su borusu mahalleyi mağdur ediyor

Kozan'da Şahmuratlı'da 4 yıldır yol üzerinde açıkta kalan ana su borusu patladı; zemin katı su basan aile ASKİ'den borunun yol altına alınmasını istiyor

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:53

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 12:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da dört yıldır açıkta kalan su borusu mahalleyi mağdur ediyor

mahallede açıkta kalan boru:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Dörtsöğüt mevkiinde yaşayan vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ ekiplerince yürütülen çalışma sırasında bırakılan ana su borusunun dört yıldır yol üzerinde açıkta durduğunu söylüyor. Evlerinin önünden geçen borunun uzun süre toprakla kapatılmaması, bölge sakinleri için sürekli bir risk unsuru oluşturdu.

patlama ve yaşanan zararlar:

Mahalle sakini Ramazan Altuntaş, açıkta kalan ana borunun yaklaşık 3 gün önce gece saatlerinde patladığını ve akan suyun zemin kata dolduğunu aktardı. Altuntaş, patlamanın ardından evlerinin suyla dolduğunu, komşularının rezil duruma düştüğünü ve maddi zarar oluştuğunu belirtti. Olay sonrası ASKİ ekiplerinin gelerek biriken suyu çekmeye çalıştığı, ancak borunun hâlâ yol üzerinde bulunduğu ifade edildi.

vatandaşın çağrısı:

Altuntaş, dört yıldır devam eden sorunun çözülmesini istediklerini söyleyerek yetkililere seslendi: "Gelin bu boruyu yola alın bizi bu çileden kurtarın". Mahalle sakinleri, borunun yolun altına alınarak kalıcı bir onarım yapılmasını ve benzer olayların tekrar etmemesi için yetkililerin adım atmasını talep ediyor.

RAMAZAN ALTUNTAŞ ASKİYE AİT SU BORUSUNUN PATLAMASI NEDENİ MAĞDUR OLDUĞUNU KAYDETTİ.

RAMAZAN ALTUNTAŞ ASKİYE AİT SU BORUSUNUN PATLAMASI NEDENİ MAĞDUR OLDUĞUNU KAYDETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası