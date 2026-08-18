Kozan'da dört yıldır açıkta kalan su borusu mahalleyi mağdur ediyor

mahallede açıkta kalan boru:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Dörtsöğüt mevkiinde yaşayan vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ ekiplerince yürütülen çalışma sırasında bırakılan ana su borusunun dört yıldır yol üzerinde açıkta durduğunu söylüyor. Evlerinin önünden geçen borunun uzun süre toprakla kapatılmaması, bölge sakinleri için sürekli bir risk unsuru oluşturdu.

patlama ve yaşanan zararlar:

Mahalle sakini Ramazan Altuntaş, açıkta kalan ana borunun yaklaşık 3 gün önce gece saatlerinde patladığını ve akan suyun zemin kata dolduğunu aktardı. Altuntaş, patlamanın ardından evlerinin suyla dolduğunu, komşularının rezil duruma düştüğünü ve maddi zarar oluştuğunu belirtti. Olay sonrası ASKİ ekiplerinin gelerek biriken suyu çekmeye çalıştığı, ancak borunun hâlâ yol üzerinde bulunduğu ifade edildi.

vatandaşın çağrısı:

Altuntaş, dört yıldır devam eden sorunun çözülmesini istediklerini söyleyerek yetkililere seslendi: "Gelin bu boruyu yola alın bizi bu çileden kurtarın". Mahalle sakinleri, borunun yolun altına alınarak kalıcı bir onarım yapılmasını ve benzer olayların tekrar etmemesi için yetkililerin adım atmasını talep ediyor.

RAMAZAN ALTUNTAŞ ASKİYE AİT SU BORUSUNUN PATLAMASI NEDENİ MAĞDUR OLDUĞUNU KAYDETTİ.