Kozlu’da hayat boyu öğrenme çalışmaları kurumlar arası iş birliğiyle değerlendirildi

Kozlu'da hayat boyu öğrenme komisyonu toplandı

Kozlu ilçesinde, Kaymakam Evren Çakır başkanlığında İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe genelindeki kurum müdürleri katıldı ve ilçede yürütülen yaygın eğitim faaliyetleri ele alındı.

toplantıda ele alınan konular:

Gündemde, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ve önümüzdeki dönemde açılması planlanan mesleki, sosyal ve kültürel kurslar detaylarıyla değerlendirildi. Katılımcılar, kurs içeriklerinin hedef kitleye ulaşması ve erişilebilirliğinin artırılması için önerilerini paylaştı.

Ayrıca kurumlar arasındaki iş birliği imkanları üzerinde duruldu; ortak çalışmaların koordinasyonu, kaynak paylaşımı ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi başlıklar görüşüldü.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kozlu Kaymakamı Evren Çakır, vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim imkanlarının artırılmasının önemine dikkat çekti. Çakır, planlanan çalışmaların verimli ve etkin şekilde yürütülmesi temennisinde bulunarak toplantıya katılan kurum müdürlerine teşekkür etti.

Toplantıda ele alınan konuların takip edilmesi ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi üzerinde çalışılmaya devam edileceği belirtildi.

HAYAT BOYU ÖĞRENME KOMİSYONU TOPLANDI