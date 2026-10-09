Çocuklar için beslenme çantası: velilere pratik ve dengeli seçim rehberi

Düzce'de velilere beslenme çantası eğitimi

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) aracılığıyla velilere okul çağındaki çocukların doğru beslenmesine yönelik bilgiler aktarıldı. Eğitimi veren diyetisyen, sağlıklı ve dengeli bir beslenme çantasının nasıl hazırlanacağına dair temel ilkeleri anlattı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde, çocukların günlük besin ihtiyaçları doğrultusunda besin seçimi yapmanın önemi vurgulandı. Velilere; dengeli bir çantada hangi besin gruplarının yer alması gerektiği, öğün aralarında sağlıklı atıştırmalık tercihleri ve çocuğun okul günündeki enerji ihtiyacını karşılayacak seçenekler hakkında pratik öneriler verildi.

Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukların enerji düzeyleri ve dikkatlerini toplama süreçleri üzerindeki etkisine dikkat çekildi; dengeli beslenmenin akademik ve fiziksel gelişime katkısı ele alındı.

Hedef ve beklentiler:

Programın amacı, velilerin okul beslenmesi konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve öğrencilerin küçük yaştan itibaren dengeli beslenme alışkanlığı kazanmasına destek olmaktır. Eğitimle, ebeveynlerin günlük seçimlerinde daha bilinçli adımlar atması ve bunun sonucunda çocukların sürdürülebilir sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesi hedefleniyor.

Düzce genelinde yürütülen bu tür çalışmaların devam edeceği ve okullarda beslenme eğitiminin öneminin artarak gündemde kalacağı vurgulandı.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ TARAFINDAN VELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE, ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI VE DENGELİ OKUL BESLENME ÇANTASININ NASIL HAZIRLANMASI GEREKTİĞİ ANLATILDI.