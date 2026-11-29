Olayın gelişimi:

Batman'ın Kozluk ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir araya gelen gençler, havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak amacıyla ateş yaktı. Gençler ateşin etrafında sohbet ederken bir anda patlama meydana geldi. Patlamayla etrafa alevler saçıldı ve gençler büyük bir korku yaşayarak bulundukları yerden uzaklaştı.

Görüntüler ve sosyal paylaşım:

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşılan görüntülerde patlama anındaki panik ve gençlerin hızla dağıldığı görülüyor.

Olayın sonucu:

Olayda yaralanan olmadı. Patlamanın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşılamadı; yaşananlar bölge sakinlerinde endişe ve dikkat oluşturdu.

KOZLUK’TA ISINMAK İÇİN YAKILAN ATEŞ BİR ANDA PATLADI: GENÇLER BÜYÜK KORKU YAŞADI