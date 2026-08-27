Kuantum teknolojileri yarışmasında final heyecanı başlıyor: 77 katılımcı ödül için yarışacak

TEKNOFEST kapsamında, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve ComPro iş birliğiyle düzenlenen Kuantum Teknolojileri Yarışması 2026 finali ile genç araştırmacılar ve mühendisleri sahaya davet ediyor. Yarışmaya toplam 142 takım ve 535 katılımcı başvurdu; finalde yazılım kategorisinde 10 takım (40 üye), donanım kategorisinde 8 takım (37 üye) olmak üzere toplam 77 katılımcı mücadele edecek.

yarışmanın yapısı ve final takvimi:

Yarışma iki ana kategoride gerçekleştiriliyor: Yazılım (kuantum hackathon) ve donanım. Yazılım kategorisine 97 takım, 356 üye başvururken bu kategoriden 10 takım, 40 üye finale kaldı. Yazılım finali 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesinde düzenlenecek; ekipler 24 saatlik büyük sınavda kod, nihai rapor ve sunumlarıyla değerlendirilecek. Donanım kategorisine ise 45 takım, 179 üye başvurdu; 8 takım, 37 üye finale yükseldi ve donanım finali 26-28 Ağustos 2026 tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

donanım finalinde uygulanacak deneysel süreçler:

Donanım finalistleri, kuantum donanımının ileri uygulamalarında yetkinliklerini doğrudan gösterecek. Ekiplerin çalışmaları; transmon kübit tasarımı, simülasyonu, mikrodalga kontrol ve okuma altyapısı ile seyreltili soğutucu sistemlerinde gerçek zamanlı uygulamaları kapsayacak. Kuantum Metroloji Laboratuvarı’nda gerçekleştirilecek finalde ekipler, kuantum işlemci çipi üzerinde genişbant ve güç spektroskopisi, Rabi, Ramsey ve tek-atış okuması gibi kalibrasyon deneylerini yürütecek; ayrıca kübitlerin T1 ve T2 süreleri ile kapı verimlilikleri (fidelity) ölçülerek işlemci performansı değerlendirilecek.

yazılım finalinin çözüm odağı:

Yazılım kategorisinde finalist ekipler, kent altyapıları açısından kritik bir problem olan "Su Kaynakları ve Dağıtım Ağında Dinamik Tahsis Optimizasyonu" üzerine çözümler üretecek. Ekiplerden; enerji maliyetleri, şebeke kayıpları ve rezervuar dengesi gibi parametreleri gözetirken kesintisiz su teminini sağlamaya yönelik karar destek sistemleri geliştirmeleri bekleniyor. Takımlar, kuantum annealing ve klasik-kuantum hibrit çözücüler ile karmaşık bir şehir altyapısı problemini optimize etmeye çalışacak.

amaç, kapsam ve ödüller:

Yarışmanın hedefi, kuantum teknolojilerinde insan kaynağını geliştirmek ve gençlerin uygulama odaklı deneyim kazanmalarını sağlamak. Kuantum bilgi-işlem, kuantum algılama ve kuantum haberleşmesi gibi alanlardaki gelişmelerin stratejik önemine vurgu yapan organizasyon, katılımcılara teorinin ötesinde laboratuvar ve gerçek donanım deneyimi sunuyor.

Finalde dereceye giren ekipler önemli ödüller için yarışacak. Yazılım Kategorisi ödülleri: birinci 200.000 TL, ikinci 175.000 TL, üçüncü 150.000 TL. Donanım Kategorisi ödülleri: birinci 200.000 TL (danışman ödülü 15.000 TL), ikinci 175.000 TL (danışman ödülü 12.000 TL), üçüncü 150.000 TL (danışman ödülü 10.000 TL).

Finaller, katılımcılara sadece rekabet ortamı sunmakla kalmayıp kuantum teknolojilerinin sağlık, enerji, üretim, malzeme bilimi, biyokimya, finans, lojistik ve siber güvenlik gibi stratejik alanlardaki potansiyel etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Genç ekiplerin gerçek problemlere kuantum tabanlı çözümler üretmesi, alanın uygulama kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak.

TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN KUANTUM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 2026’DA FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR. 142 TAKIM VE 535 KATILIMCININ BAŞVURU YAPTIĞI YARIŞMANIN FİNALİNDE YAZILIM KATEGORİSİNDE 10, DONANIM KATEGORİSİNDE İSE 8 TAKIM TOPLAMDA 77 KATILIMCI YARIŞACAK.