Küçük sanayi sitesinde 2 bin 400 ton sıcak asfaltla ulaşım düzenlendi

Çalışmanın detayları:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Küçük Sanayi Sitesi'nde, Karesi ile Altıeylül ilçelerini birbirine bağlayan güzergâhta 2 bin 400 ton sıcak asfalt serimi tamamlandı. Çalışma, bölgedeki trafik akışını düzenlemeyi ve sanayi esnafının günlük ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Uygulama, kent merkezindeki önemli bağlantı noktalarından birinde gerçekleştirildi. Belediyenin aktardığına göre aynı gün içinde kentin farklı noktalarında da eş zamanlı asfalt seferberliği sürdürüldü; Küçük Sanayi Sitesi'ndeki müdahale, yoldaki bozuklukları giderip tıkanıklıkları azaltacak şekilde planlandı.

Başkanın değerlendirmesi:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın çalışmaları yerinde inceleyip sanayi esnafıyla bir araya geldi. Akın, Küçük Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır devam eden sorunu çözdüklerini belirterek, bölgede yaklaşık 2 bin esnaf ve 20 bin vatandaşa hizmet sunulduğunu vurguladı. Başkan, asfalt seferberliğinin bir parçası olarak aynı günde altı ayrı noktada çalışmaların sürdüğünü, sıra ile diğer sokakların da tamamlanacağını ifade etti.

Esnafın görüşü:

Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi KÜÇÜKSAN Başkanı Serad Değirmenci yapılan çalışmayı olumlu karşıladı. Değirmenci, bu hattın Altıeylül ile Karesi arasındaki önemli bağlantı noktalarından biri olduğunu, daha önce yolun bozukluğu nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandığını belirtti ve Başkan Akın'a sözünde durduğu için teşekkür etti.

Bölge esnafı da yeni yola tam not verdi; daha önceki keşmekeş halinden kurtulduklarını, ulaşımla ilgili sorunların azaldığını söyleyerek memnuniyetini dile getirdi. Belediye yetkilileri ise esnafın önerilerini dinlemeye devam edeceklerini ve gerekli değerlendirmeler sonrası ilave düzenlemeleri hayata geçireceklerini açıkladı.

Hizmet, bölge trafiğini rahatlatmayı, esnafın günlük iş akışını kolaylaştırmayı ve kentin ulaşım ağını güçlendirmeyi amaçlıyor; yetkililer çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

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