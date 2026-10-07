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Tuna nehrinde su çekildi: Bratislava'da debi 1900'den beri en düşük seviyeye indi

Slovakya'da yüksek sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle Tuna Nehri’nin debisi 5 Ekim'de saniyede 575.9 m³'e geriledi; SHMU'ya göre bu tarihteki en düşük değer.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Tuna nehrinde su çekildi: Bratislava'da debi 1900'den beri en düşük seviyeye indi

Debi tarihi dip seviyede:

Avrupa’nın önemli su yollarından biri olan Tuna Nehri Slovakya sınırında ölçülen günlük ortalama debide tarihi bir düşüş kaydetti. Slovak Hidrometeoroloji Enstitüsü (SHMU) verilerine göre, başkent Bratislava'nın Devin bölgesinden geçen nehrin ortalama günlük debisi 5 Ekim Salı günü saniyede 575.9 metreküp olarak ölçüldü.

SHMU sözcüsü Ivan Garcar tarafından yapılan açıklamada, bu değerin Kasım 1900'den bu yana kaydedilen en düşük ortalama günlük akış miktarı olduğunun belirtildiği ifade edildi.

Nedenleri ve önceki uyarılar:

SHMU üç hafta önce yayımladığı değerlendirmede, bu yılki yaz mevsiminin 1931'den bu yana Slovakya için kaydedilen en sıcak üçüncü yaz olduğunu

ve ülkenin yaklaşık %90'ının etkilenmiş olduğu "şiddetli" ve "aşırı kuraklık" koşullarının hâkim olduğunu bildirmişti. Kuraklık ve yüksek sıcaklıkların kombinasyonu, nehirdeki akışı belirgin şekilde azaltan başlıca etkenler olarak gösteriliyor.

SHMU tarafından verilen bu ölçüm ve önceki uyarılar, bölgedeki hidrolojik koşulların ve su yönetiminin izlemesinin önemine işaret ediyor. Yetkililer ve ilgili kurumlar, ölçümlerin düzenli takibini sürdürdüklerini bildiriyor.

Avrupa&#039;nın en büyük nehirlerinden biri olan Tuna Nehri&#039;nin Slovakya&#039;daki debisi tarihi sebiyeye...

Avrupa'nın en büyük nehirlerinden biri olan Tuna Nehri'nin Slovakya'daki debisi tarihi sebiyeye geriledi.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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